إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير "أحمـد جبريل" مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة
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جرينتش+2 08:39
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 5 وفيات و646 إصابة بكورونا و582 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 738,303
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