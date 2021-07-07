وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 5 وفيات و646 إصابة بكورونا و582 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 738,303

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 وفيات و 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9800 وفاة و 754927 إصابة.

وأشارت الوزارة، في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6824 حالة وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، فيما غادرت 44 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 492 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 582 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 738303 حالات.

كما أشار الموجز إلى إجراء 22352 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8011530 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 89ر2 بالمئة.