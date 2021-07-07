قوات الاحتلال تتعرض فجر اليوم الأربعاء لاطلاق نار ومواجهات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور بمدينة جنين/ فيديو

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مدينة جنين، حيث اندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور خاصة في حي الجابريات.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا المدينة من الجهة الجنوبية برفقة قوات خاصة ونشروا قناصة على أسطح المنازل في منطقة الجابريات.

وقد داهم جنود الاحتلال منزل القيادي بحماس الشيخ خالد الحاج بعد خلع الباب الرئيسي، حيث حققوا معه ميدانياً دون اعتقال علمًا أنه تحرر من سجون الاحتلال قبل نحو شهر.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ النائب خالد سليمان في حي الجابريات وحققوا معه ميدانيا قبل انسحابهم من المنزل.

وأوضح القيادي الحاج أن القوة المقتحمة كان يقودها مسؤول جنين في الشاباك “الإسرائيلي”.

وأشار الى أن قوات الاحتلال احتجزت عائلته في غرفة واحدة وانتشروا في أنحاء المنزل.

وأوضح الحاج أن التحقيق معه تركز عن عمليات إطلاق النار المتكررة على الاحتلال في جنين وعلاقته بقيادة حماس في الخارج.

كما وجه للقيادي الحاج أسئلة عن هدف التظاهرات الأخيرة في رام الله والخليل، وما نسبة تأييد حركة حماس في الضفة وجنين بشكل خاص.

وتتعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاومين في جنين يتصدون لعمليات اقتحام المدينة في عدة مناطق.

اعتقالات بالضفة

وشنّت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات جديدة في الضفة المحتلة، طالت اثني عشر مواطنا من بينهم الأسير المحرر والقيادي في حركة “حماس” منتصر شيد من دورا بالخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ منذر أبو عطوان من الخليل، وشذى أبو عودة مديرة اللجان الصحية بعد مداهمة منزلها في حي عين مصباح برام الله فجر اليوم والاستيلاء على سيارة خاصة باللجان الصحية.

واعتقل الاحتلال أيضا، محمد زهران، ونسيم حرفوش، وعبدالله حرفوش، وعبد القادر الخواجا، وخالد سرور، وعتبة كنعان، وسيف عميرة من رام الله، بالإضافة إلى طه التيتي، ومحمد الكوني من نابلس.

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