“حالة نادرة”.. مستشار الرئيس السيسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي الحرج للفنانة دلال عبدالعزيز

قوات الاحتلال تتعرض فجر اليوم الأربعاء لاطلاق نار ومواجهات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور بمدينة جنين/ فيديو
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