بطلب امريكي.. الاحتلال يؤجل هدم منزل الإسير منتصر شلبي

قررت وزارة الجيش الإسرائيلي تأجيل هدم منزل الإسير منتصر شلبي، منفذ عملية زعترة التي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل شهرين، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قناة 13 العبرية أن التأجيل جاء تحسبا من حدوث أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث طلبت واشنطن وقف هدم المنزل كونه يحمل الجنسية الأمريكية وكونه رجل اعمال .

وأوضحت القناة، أنه وبناءً على طلب الأمريكيين في المستوى السياسي، فقد تقرر إعادة النظر في الهدم، مؤكدةً أن التقديرات في جيش الاحتلال تُشير إلى أن منزل منتصر شلبي الكائن في بلدة ترمسعيا قرب رام الله، سيتم تدميره في نهاية المطاف، ولا مفر من ذلك. على حد زعمها