إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير "أحمـد جبريل" مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة
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جرينتش+2 08:39
إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير “أحمـد جبريل” مؤسس الجبهة الشعبية – القيادة العامة
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