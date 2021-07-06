منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
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22 متهما في قضية هدر 4 ملايين دينار من مال الدولة
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