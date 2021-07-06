الخطوط القطرية تباشر تسيير 3 رحلات يوميا من الدوحة الى عمان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها اليومية إلى عمّان، إلى 3 رحلات يوميا، بدلا من رحلتين كما كان خلال الفترة الماضية، وذلك بواقع 21 رحلة أسبوعيا بدلا من 14 رحلة.

وأوضحت الخطوط القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على السفر بين الأردن وقطر خلال فترة الصيف، مضيفا ان زيادة رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي سيوفر للمسافرين إلى الأردن خيارات سفر إلى ما يزيد على 140 وجهة عالميًا.

وأشارت الناقلة الوطنية لدولة قطر، إلى استئناف رحلاتها الى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تمت إضافة وجهتين جديدتين هما سان فرانسيسكو وسياتل، فضلا عن رحلات يومية إلى العديد من المدن الأمريكية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن.

واضافت انها تسير رحلة يوميا أيضا إلى كل من بلغراد وميلانو.

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