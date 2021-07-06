منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
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“الإندبندنت” تكشف سر الخلاف بين البلدين.. الإمارات ترى نفسها “كمنافس للمملكة السعودية وليس كشريك صغير”
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