وفاة شاب غرقا في بركة زراعية بالشونة الجنوبية

قضى شاب عشريني، اليوم الاثنين، إثر غرقه في إحدى البرك الزراعية، بحسب مصدر في الدفاع المدني.
وأكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية، الدكتور فايز الخرابشة، أن الشاب وصل إلى المستشفى بحالة وفاة، وتم تحويله إلى قسم الطب الشرعي للوقوف على الأسباب.
قبل نحو سبع سنوات كتبنا هذا المقال، ونشرناه في “المجد” بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014، وحين... إقرأ المقال
قضى شاب عشريني، اليوم الاثنين، إثر غرقه في إحدى البرك الزراعية، بحسب مصدر في الدفاع المدني.
وأكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية، الدكتور فايز الخرابشة، أن الشاب وصل إلى المستشفى بحالة وفاة، وتم تحويله إلى قسم الطب الشرعي للوقوف على الأسباب.
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