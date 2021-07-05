وفقا لموقع ايلاف السعودي.. السفير الاميركي بالأردن يوبخ محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج جراء اغتيال نزار بنات
أهم العناوين
جرينتش+2 03:04
لتحقيق مبدأ الردع.. رفع عقوبات عدد من مكرِّري جرائم السَّرقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني