عمار الحكيم يستعرض والسفير الاردني بالعراق تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين



بحث السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية، خلال استقباله السفير الاردني في بغداد الدكتور منتصر الزعبي، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ، مشيرا الى أهمية القمة الثلاثية في بغداد، حيث تمثل عودة العراق لمكانته الإقليمية والدولية.

وقد أكد الحكيم أن القمة تاتي في إطار استعادة العراق لدوره الريادي بأن يكون ساحة التقاء لا ساحة للخلافات والتقاطعات في المنطقة، مشيرا إلى طبيعة المشهد السياسي العراقي وتطوراته والإستحقاق الإنتخابي القادم ، معتبرا اياها مفصلية في تاريخ العراق وحدا فاصل بين الإستقرار أو استمرار الوضع على ما هو عليه.

المصدر: ولي العادلي

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