التدريس بالفصل الصيفي لطلبة الدراسات العليا وجاهي/ الكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إن “التدريس في الفصل الصيفي المقبل لطلبة الدراسات العليا مدمج”؛ أي وجاهيا وإلكترونياً (عن بُعد).

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، إنه “إشارة الى قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 17 حزيران/يونيو الماضي، بخصوص آلية تدريس الطلبة للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021، وفيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا، نعلمكم بعدم الممانعة من تدريس مساقات الدراسات العليا عن طريق التعليم المدمج، شريطة ألا تقل نسبة تدريس تلك المساقات داخل الحرم الجامعي عن 50%”.