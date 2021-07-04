الامن إلاسرائيلي يعتقل "حماراً" في بلدة العيسوية شمالي القدس بدعوى استخدامه في أعمال مناهضة للاحتلال !!!!
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جرينتش+2 11:44
البرلمانيونَ أنت إمامهم..
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