الامن إلاسرائيلي يعتقل "حماراً" في بلدة العيسوية شمالي القدس بدعوى استخدامه في أعمال مناهضة للاحتلال !!!!
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جرينتش+2 07:26
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 12 وفاة و575 إصابة بكورونا و520 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 736,699
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