وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 12 وفاة و575 إصابة بكورونا و520 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 736,699

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9781 وفاة، والإصابات إلى 753192.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6712 حالة، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64 فيما غادرت 40 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 472 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 520 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 736699.

وأوضح الموجز أنه أجري اليوم 19498 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7947011 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.95 بالمئة.