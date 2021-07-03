مُهاجماً رئيسي الموساد والوزراء السابقين.. قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعلن قُرب حصول إيران على قنبلة نووية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:10
مُهاجماً رئيسي الموساد والوزراء السابقين.. قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعلن قُرب حصول إيران على قنبلة نووية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني