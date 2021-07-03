منتدى المنارة يقيم أمسية “بوح كنعاني” في نابلس

نظّم منتدى المنارة للثقافة والإبداع، اليوم السبت، أمسية شعرية تحت عنوان “بوح كنعاني”، اشترك فيها أحد عشر شاعراً وشاعرتان، وأدار الأمسية الشاعر والناقد الدكتور خليل قطناني، وقد احتضنتها صبانة كنعان التاريخية.

وبدأت الأمسية بكلمة مقتضبة للدكتورة لينا الشخشير، بينت فيها أن هذه الأمسية تعقد بالتعاون مع بيت الفكر والثقافة الشبابي، تنشيطا للحركة الثقافية في مدينة نابلس التي توقفت بفعل جائحة كورونا، وتمثل بوحا كنعانيا شاملا للكل الفلسطيني، مؤكدة أننا نحن الباقون، والغرباء سيرحلون.

وبعد عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بدأ الشعراء بإلقاء قصائدهم التي تنوعت مضامينها الوطنية والإنسانية والغزلية، ممجدة الوطن والإنسان، ومشغولة بالهم الوطني والقضايا الراهنة. وأما الشعراء المشاركون فهم: سامح أبو هنود، مبين كيوان، عفاف خلف، د. عبد الرحمن حامد، زهدي حنتولي، معالي سلمان، سميح محسن، مفلح أسعد، إسماعيل حج محمد، لطفي مسلم، كامل ياسين، فراس حج محمد، وعبد الله الخالدي.

وفي نهاية الأمسية، كرم منتدى المنارة للثقافة والإبداع الشعراء المشاركين.

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