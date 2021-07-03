مُهاجماً رئيسي الموساد والوزراء السابقين.. قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعلن قُرب حصول إيران على قنبلة نووية
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جرينتش+2 01:19
ضبط صهاريج تعتدي على خط ناقل مياه السلطاني بالكرك
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