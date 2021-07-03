ضبط صهاريج تعتدي على خط ناقل مياه السلطاني بالكرك

ضبطت وزارة المياه والري وبالتعاون مع إدارة مياه محافظة الكرك من خلال التفتيش الفني الانضباطي التابع لمديرية الرقابة الداخلية، اعتداءات على خط ناقل مياه السلطاني.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم السبت، إن الاعتداءات تتمثل بسحب المياه من الخط وتعبئة صهاريج لبيعها بطريقة مخالفة، ما يؤدي إلى نقص في حصص وكميات المياه، وارباك انتظام الدور في مناطق متعددة من محافظة الكرك والتأثير على حصص التزويد.

وبينت الوزارة أنه واستكمالا للحملة المتواصلة في جميع المناطق، ضبطت كوادرها عددا من الاعتداءات على خط ناقل السلطاني بقطر 800 ملم الممتد من محطة مياه السلطاني إلى محطة مياه الغوير بطول 17 كم والتي تزود جميع مناطق مياه الكرك بحصص المياه.

ولفتت إلى ضبط عدد من الصهاريج المخالفة التي لا تحمل أرقاما أو لوحات، وتعمل على تركيب مضخاتها بعد كسر الهوايات الموجودة على مسار الخط، وتعبئة الصهاريج بكميات من المياه تزيد على 100 متر مكعب بالساعة.

واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة وأعادت تصويب الوضع، والعمل جار لتحديد هوية المعتدين بالتعاون مع الجهات المختصة.

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