وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات و458 إصابة بكورونا و311 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,907
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جرينتش+2 10:09
أردوغان يعتقل حما شقيقه في منتصف الليل ردًا على وصفه حزب العدالة والتنمية الحاكم بــ«عديم الشرف»/ فيديو
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