القبض على وافد متهم بقتل فتاة أسيوية عثر على جثتها بالرمثا

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من جنسية اسيوية قتل فتاة اسيوية والقى جثتها في منطقة خالية من السكان في لواء الرمثا .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان بلاغا ورد قبل عدة ايام لمديرية شرطة الرمثا بوجود جثة متحللة في منطقة خالية من السكان في اللواء، حيث تم التحرك للمكان برفقة المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف عن الجثة وتحديد سبب الوفاة.

واضاف انه بالكشف عن الجثة تبين انها تعود لأنثى ومضى على وفاتها عدة شهور وهناك شبهات جنائية حول وفاتها، حيث شُكل فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال ومديرية الشرطة لمتابعة التحقيقات في القضية.

وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن بعد ايام متواصلة من العمل وجمع المعلومات من تحديد هوية الفتاة التي تبين انها من جنسية اسيوية ومعمم عن فقدانها، وباستكمال التحقيقات وقع الاشتباه على شخص من جنسية اسيوية بأنه ارتكب الجريمة لوجود خلافات بينه وبين الضحية.

وزاد انه بالبحث عن المشتبه به جرى تحديد مكان وجوده في احدى مناطق محافظة البلقاء وجرى التحرك للمكان والقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قتل الفتاة خنقاً منذ عدة شهور اثر خلافات سابقة بينهما والقي جثتها في منطقة خالية من السكان، وتمت احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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