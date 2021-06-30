خفض العمر المسموح به للتطعيم بفايزر من 18 إلى 16 سنة

قررت وزارة الصحة تخفيض العمر المسموح به للتطعيم من 18 إلى 16 سنة بمطعوم فايزر لمن يرغب بالتطعيم من هذه الفئة العمرية بعد التسجيل على منصة التطعيم.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، الى السماح للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق بتلقي المطعوم دون موعد مسبق اعتباراً من بعد غد الجمعة. وبينت الوزارة انه تم ارسال 141000 رسالة للمواطنين لأخذ المطعوم لهذا اليوم، داعية المواطنين الذين وصلتهم هذه الرسائل إلى التوجه لأخذ المطعوم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة