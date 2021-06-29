نصرالله يلتقي هنية ويبحثان معركة "سيف القدس" وتوظيف وتنظيم كل الطاقات بغية ‏الوصول الى النصر الحاسم والنّهائي
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جرينتش+2 06:32
“مكافحة الفساد” توقف 8 موظفين بوزارة الشباب تلاعبوا بالمحروقات
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