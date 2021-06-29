ضبط حبوب مخدرة بحوزة شخصين في احدى الطرق الوعرة

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 300 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين اثناء محاولة نقلها عبر احدى الطرق الوعرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول حيازة شخصين لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة، ونيتهما نقلها باستخدام الطرق الصحراوية الوعرة بين محافظتين، حيث باشر فريق تحقيق خاص بمتابعة ما ورد من معلومات للتأكد منها.

واضاف ان فريق التحقيق تمكن، بعد التأكد من كل ما ورد من معلومات، من تحديد موعد نقل الشخصين للحبوب المخدرة ووضع عدد من الكمائن في الطرق المتوقع سلوكها، حيث تمكنت احداها من مشاهدة المركبة التي استخدمها الشخصان في احدى الطرق الصحراوية الوعرة، وجرت ملاحقتها وإيقافها والقاء القبض على الشخصين، وبتفتيش المركبة عُثر داخلها على 300 الف حبة مخدرة اضافة الى سلاح ناري، وجرى توديع القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة