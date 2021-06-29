اعتقال قاتل أحد الاشخاص بمنطقة الضليل جراء خلافات شخصية

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على قاتل أحد الأشخاص في منطقة الضليل في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في مساء يوم امس الاثنين، تبلغت غرفة العمليات الرئيسة في مديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لاحد الاشخاص ملقاة على جانب احدى الطرق في منطقة الضليل، حيث تحركت كوادر البحث الجنائي ومديرية الشرطة والمختبر الجنائي للمكان.

واضاف انه وبعد الكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي والمدعي العام، تبين انها تعود لشخص ثلاثيني قد تعرض للخنق وللطعن في مناطق مختلفة من جسده ما ادى الى وفاته.

واشار الناطق الاعلامي، الى ان فريقاً تحقيقياً من قسم بحث جنائي الزرقاء ومديرية شرطة الزرقاء تولوا التحقيق بالقضية وباشروا بجمع المعلومات حولها، حيث تمكنوا وبزمن قياسي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية، وأُلقي القبض عليه بعد تحديد مكانه.

واوضح انه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة على اثر خلافات شخصية سابقة، وما زال التحقيق جارياً تمهيداً لتحويله للمدعي العام.

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