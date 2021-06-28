السيسي يهنئ بينت بتشكيل حكومته والاخير يشكره على جهود التهدئة

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد في الإتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد الرئيس المصري على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية”.

ومن جانبه أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في الاتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيداً بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أمريكية.