هنيئاً للامن العباسي فقد شهدت له الأمم المتحدة "باستخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في رام الله"/ فيديو
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وفاة ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية بمركز تطعيم الجامعة الاردنية، ووزير الصحة يعلن ان السبب قيد البحث والتقصي
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