وفاة ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية بمركز تطعيم الجامعة الاردنية، ووزير الصحة يعلن ان السبب قيد البحث والتقصي

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن سبب وفاة رجل ستيني عقب تلقيه الجرعة الثانية من مطعوم استرازينيكا في مركز تطعيم الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، قيد البحث والتقصي.

واضاف الهواري في تصريح لـ (بترا)، أن المتوفى الذي يعاني أمراضا مزمنة، سبق له أن تلقى الجرعة الأولى من المطعوم نفسه دون تسجيل أية مضاعفات تذكر، لافتا إلى أن الآثار المرافقة للقاح استرازينيكا ومنها التجلطات، لا تحدث في العادة مباشرة عقب التطعيم، وإنما بعد خمسة أيام على الأقل من تلقيه.

وكان المتوفى البالغ من العمر 66 عاما، وعندما هم بمغادرة مركز التطعيم بعد عشر دقائق من تلقيه المطعوم، سقط مغشيا عليه، وجرت محاولات انعاش قلبه من قبل طبيبة كانت موجودة في المركز، ثم نقله على عجل من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الجامعة الأردنية، لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وكانت وزارة الصحة اوضحت في بيان صحفي أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من مطعوم استرازينيكا في الرابع من نيسان الماضي، وأن موعد الجرعة الثانية الذي تلقاه اليوم جاء بعد 12 اسبوعا من الجرعة الأولى.

وكانت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية قد اعلنت تفاصيل وفاة مواطن يبلغ من العمر 66 عاما في مركز تطعيم الجامعة الأردنية/ صالة النشاطات الرياضية.

واوضح بيان صادر عن الجامعة اليوم الأحد، ان المواطن وبعد أن تلقى الجرعة الثانية من المطعوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، أخذ قسطا من الراحة لمدة عشر دقائق حسب البروتكول الصحي المعمول به داخل المركز، وغادر الصالة ومن ثم جلس على مقعد خارجها.

واشار البيان الى أنه وأثناء جلوس الرجل على المقعد سقط مغشيا عليه بعد 10 دقائق من مغادرته صالة الانتظار، حيث باشر الكادر الطبي الموجود في المركز بتقديم العناية الطبية مباشرة له، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية الفائقة، وانعاش القلب المتقدم في موقع سقوطه، إلى أن وصلت كوادر الدفاع المدني خلال دقائق، ونقلته إلى مستشفى الجامعة الاردنية بمرافقة الكادر الطبي من مركز التطعيم.

واضاف انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية، الا انه ما لبث إلى ان فارق الحياة في مستشفى الجامعة، مؤكدا أنه تم تحويله إلى الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة.