رفع العلم الفلسطيني على بلديتين في ولاية نيوجيرسي الامريكية

رام الله – أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة برفع العلم الفلسطيني على بلدية كليفتون لمدة أسبوع كامل، دعما للقضية الفلسطينية.

وحضر رفع العلم عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، ورئيسا بلديتي كليفتون، وباترسون، والمحافظان، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

وسيشتمل أسبوع رفع العلم على العديد من الفعاليات الشعبية والفلكلور الفلسطيني.

وأضافت الخارجية، أن مركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي/ بلدية باترسون سيرفع، غدا الاثنين، العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، في خطوة تضامنية مماثلة لما جرى في بلدية كليفتون.