“جايه معاك”.. اغنية رقيقة باللهجة المصرية لنانسي عجرم/ فيديو

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أمس أحدث أغانيها بعنوان “جايه معاك” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث حصدت على 529,403 الف مشاهدة،.

هذه الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهي باللهجة المصرية، وتقول كلمات الأغنية..

“طب أنا جايه معاك.. طب أنا همشي وراك.. أنا هصدق وهجرب حظي وهعمل ضمناك.. حبيبي أصل عينيك بتقول إنك يا ما هنا يا هناك.. كان نفسي أقول قلبي في حبك مش جاي بس أعمل إيه.. طب همسك نفسي إزاي.. سلمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاك”.

وتعد أغنية “جايه معاك” هي الثالثة في ألبوم “نانسي 10″، إذ طرحت مؤخراً الأغنية الأولى بعنوان “حبك بيقوي” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان “مشكلتك الوحيدة” من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

وفي سياق آخر، قالت “عجرم” أنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها عبر “تويتر”، وكتبت: “لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعي لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، وذلك للتوسع في التحقيق وصولًا إلي إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”.

يذكر أن أخر اعمال الفنانة نانسي عجرم، كليب أغنية “مشكلتك الوحيدة” وقد حصدت الأغنية 2,183,458 مليون مشاهدة، وهي من كلمات علي المولى، و‎ ألحان أيمن قميحة، ومن توزيع باسم الرزق.