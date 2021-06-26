تصاعد حالة القلق والخشية لدى جيش الاحتلال من انتشار عمليات الطعن وإطلاق النار التي تنفذها النساء في الضفة
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جرينتش+2 03:13
“دمه لن يذهب هدرًا”.. عائلة نزار بنات تعلن مطالبها وشروطها للقصاص من القتلة و”للحيلولة دون انتشار الدم والخراب”
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