تصاعد درجات الحرارة، وتحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

يستمر اليوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً على المملكة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يتعمق يوم غدٍ الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية بينما تصبح حارة جداً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية وحارة جداً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة