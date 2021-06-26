أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير المركزية، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمان – الزرقاء الواصل بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء بدءا من صباح يوم غدٍ الأحد، ضمن الحزمة الثانية من مشروع الباص سريع التردد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء إلى مسارب الباص سريع التردد، المنشأة حديثاً لتبدأ من “نفق حي المزارع وبطول 1 كيلومتر لتنتهي إلى ما بعد مخابز جواد”.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، داعية جميع مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة والاشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر ادارة السير المركزية.