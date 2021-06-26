أربع بيضات بألف دينار !!!

تصاعد حالة القلق والخشية لدى جيش الاحتلال من انتشار عمليات الطعن وإطلاق النار التي تنفذها النساء في الضفة
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جرينتش+2 03:12
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