عقبال القدس.. إدارة بايدن سوف تتراجع عن اعتراف الرئيس المتصهين ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان
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جرينتش+2 02:23
اغتيال الناشط نزار بنات جريمة بمسؤولية السلطة
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