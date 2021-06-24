وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و582 إصابة بكورونا و343 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,475
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
مؤسستان حقوقيتان تعلنان إن تشريح جثمان نزار بنات كشف عن إصابات بالرأس والعنق وكسور في الأضلاع، وسبب وفاته “غير طبيعي”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني