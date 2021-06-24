توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة الاردنية والفلسطينية

وقعت في وزارة الصحة اليوم الخميس، اتفاقية بروتوكول لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحي بين الحكومة الاردنية وحكومة دولة فلسطين الشقيقة.

واكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال توقيع الاتفاقية، أهمية تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة التي يجمعها مع المملكة علاقات تاريخية وطيدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة، وجاءت استكمالا للجهود المبذولة من قبل حكومة البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والجهود المبذولة للتنسيق مع الجانب الأردني في أعلى المستويات لمواجهة وباء كورونا.

وتضمنت الاتفاقية، التعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية الفلسطينية في مجالات الرعاية الصحية الاولية وخاصة في مجالات صحة البيئة، وصحة وسلامة الغذاء والوبائيات والامراض المتوطنة وطب المجتمع وطب الاسرة والامراض السارية وغير السارية والتمريض التخصصي للرعاية الاولية.

كما نصت الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات والنشرات والتقارير الصحية الدورية الصادرة عن الطرفين في مجال الرعاية الصحية الاولية، لاسيما تبادل المعلومات في مجال الاوبئة في حال حدوثها، وفي المجالات الصحية المختلفة والمتعلقة بالقوانين والانظمة والتشريعات الصحية، والتامين الصحي ونظم الادارة الصحية. وبموجب الاتفاقية تقدم وزارة الصحة الاردنية الخدمات العلاجية للجانب الفلسطيني في مسشفياته ضمن التخصصات الطبية المتوفرة لديها وتأمين علاج لبعض الحالات من مرضى السرطان وحالات زراعة الكلى للفلسطينيين سنويا.

كما ستقوم الوزارة بتدريب الكوادر الصحية الفلسطينية ضمن خطة تدريب زمنية (قصيرة ومتوسطة المدى) في الاسعاف والطوارئ، والاجازات والتراخيص والشؤون القانونية وطب الاسرة.

وفيما يتعلق بالغذاء والدواء، اكد الجانبان، ان الاتفاقية تنص على تبادل المعلومات في مجال السياسات الدوائية وخاصة نظام التسجيل الدوائي والرقابة العامة والنوعية على الدواء وتخزين الامصال والمطاعيم والادوية، وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتأمين اجراء الفحوصات المخبرية للادوية المسجلة في وزارة الصحة الفلسطينية.

وتم تحديد المدة الزمنية للاتفاقية بثلاث سنوات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة وتستمر سارية بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين او تعديلها على البروتوكول المنصوص عليه بين الطرفين.

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