وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و582 إصابة بكورونا و343 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,475
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
بدموع وغضب.. ولكن بإصرار أقوى لقول الحقيقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني