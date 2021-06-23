الأردن وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة

بحثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في عمان وحضره مسؤولون في قطاع الطاقة من البلدين، وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكدت الوزيرة زواتي، خلال الاجتماع، أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، انطلاقا من روح العلاقة الأخوية بينهما وفي إطار سياسة تضع بالاعتبار التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبهذا الخصوص، عرضت الوزيرة زواتي أوجه التعاون في مجال الغاز الطبيعي وأهمية تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأكدت أهمية منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين والتي تشكل جزءا من الربط الكهربائي العربي.

كما عرضت التجربة الأردنية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدة أهمية الإستفادة من الخبرات المكتنزة في هذا المجال.

وقال الوزير طعمة، من جهته، إن الجانبين تطرقا إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجال الغاز من خلال خط الغاز العربي وتناولا الوضع الفني لهذا الخط وإمكانية استخدامه لنقل الغاز، كما جرى تبادل مجموعة أفكار من الممكن أن تشكل أرضية صلبة للتعاون المستقبلي بين الدولتين لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال الوزير الزامل إن الجانبين ناقشا إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي بين البلدين في إطار خط الربط الكهربائي العربي، وسيجري قريبا وضع الخطط لإعادة تأهيل خط الربط، واصفا الاجتماع الذي عقد، اليوم، بأنه مثمر لجهة الإرتقاء بالعلاقات بين البلدين.

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