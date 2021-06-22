وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و504 إصابات بكورونا و598 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 731,418
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إعادة بناء المنظمة أم منظمة بديلة؟
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