وفاة عاملين من جنسية عربية إثر حريق محل قهوة بعمان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب في محل قهوة بمنطقة شارع الأردن، نتج عنه وفاة عاملين من جنسية عربية إثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

واضاف ان فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، موضحا انه تم فتح تحقيق بالأسباب الرئيسية للحريق.

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