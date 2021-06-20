وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 7 وفيات و502 إصابة بكورونا و655 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 730,184

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9663 والإصابات إلى 746480.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6633، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 61، فيما غادرت 52 حالة المستشفيات ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 472.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، والعناية الحثيثة 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 655 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 730184.

وأوضح أنه جرى اليوم إجراء 19722 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7677570، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.55 بالمئة.