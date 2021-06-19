إطلاق سراح جمال السلطان صهر الرئيس صدام (زوج ابنته حلا) بعد سجن 18 عاما

أمريكا تقلص وجودها العسكري بالشرق الأوسط وتسحب 8 بطاريات ضد الصواريخ من الاردن والسعودية والعراق والكويت
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