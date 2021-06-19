إطلاق سراح جمال السلطان صهر الرئيس صدام (زوج ابنته حلا) بعد سجن 18 عاما

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل العراقية عن إطلاق سراح جمال مصطفى عبد الله السلطان زوج حلا الابنة الصغرى للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد 18 عاما قضاها في السجن.

وكان السلطان ضمن قائمة العراقيين الـ52 المطلوبين لدى الولايات المتحدة وتسلسله الـ20، واعتقل في أبريل عام 2003، حيث كان مسؤولا عن ملف شؤون القبائل والعشائر وكان برتبة مقدم، وحسب الوثيقة فقد تم إطلاق سراحه من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.

وجاء في الوثيقة: “تنفيذا لقرار محكمة جنايات الكرخ الهيئة الثالثة بالدعوى المرقمة 1222/ج 2020/3 في 23/9/2020، والمتضمن لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم جمال مصطفى عبد الله سلطان يحمل الرقم الإصلاحي (79205) اسم والدته ( هدله حسن) قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة له وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، والإفراج عنه ما لم يكن مطلوب عن ذمة قضية أخرى”.

وولد جمال مصطفى في مايو 1955 بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وفي العام 2017، أصدر مجلس النواب العراقي قانونا بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وزوجته وأبنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وشمل القانون جمال مصطفى السلطان أيضا.

ولم يتسن التحقق من صحة الوثيقة من مصدر مستقل.