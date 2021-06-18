وزير الثقافة ينعى “ابو خالد” المعاني

نعى وزير الثقافة علي العايد، مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية عبد الرحمن الخطيب المعروف بـ”ابو خالد المعاني”، الذي أنتقل الى رحمته تعالى مساء أمس الخميس عن عمر 69 عاما.

وقال العايد في بيان صحفي للوزارة، اليوم الجمعة، إن الفقيد كان أحد أعلام التراث الشعبي، وله حضوره المميز من خلال الفرقة في شتى المناسبات الوطنية والمهرجانات العربية.. مقدما وزير الثقافة تعازيه الحارة الى أهل الفقيد ومحبيه، والى زملائه في فرقة معان للفنون الشعبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة