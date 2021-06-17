وزارة العدل تفتح تحقيقاً .. الرئيس التونسي يتهم أطرافاً داخلية بالتنسيق مع الخارج لإزاحته من منصبه ولو عن طريق الاغتيال
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جرينتش+2 03:46
حكام الإمارات يبالغون في التزلف لاسرائيل ويتكفلون بإعادة إعمار كنيس يهودي استهدفته المقاومة الفلسطينية مؤخراً
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