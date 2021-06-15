17 إصابة.. باب العمود يتحول الى ثكنة عسكرية مع انطلاق “مسيرة الإعلام” اليهودية في القدس/ فيديو

أصيب 17 مواطنا، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط البلدة القديمة في القدس.

وأفادت طواقم إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس، بأن 3 إصابات نقلت للمستشفى، بينما عولجت باقي الإصابات ميدانيا، وتوزعت ما بين الاصابة بالمطاط والصوت والاعتداء بالضرب.

كما أفادت بأن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة اسعاف باطلاق الرصاص المباشر باتجاهها ومنعت الطواقم من حرية الحركة.

وحولت سلطات الاحتلال، منطقة باب العمود في القدس والشوارع المحاذية لها لثكنة عسكرية، مستبقة موعد مسيرة المستوطنين “رقصة الاعلام”.

واخلت قوات الاحتلال بالقوة ساحة باب العمود والشوارع المحاذية لها ” السلطان سليمان والمصرارة وباب الساهرة والسلطان سليمان”، ودفعت كل المتواجدين من الشبان والنساء والاطفال، كما ضربت بعضهم بالهراوات، كما نصبت القوات السواتر الحديدية والحواجز في شوارع القدس، ومنعت المرور والحركة بحرية.

كما اقتحمت القوات المحلات التجارية في شارع نابلس والمصرارة واعتدت على المتواجدين بالضرب والدفع، واعتدت على الشبان خلال جلوسهم في مطعم في منطقة المصرارة واجبرتهم على تركه.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان والفتية واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وقامت وحدة الكلاب البوليسية بتفتيش منطقة باب العمود بالكامل، قبل موعد وصول مسيرة المستوطنين للمكان.

ودعا المستوطنون لمشاركة واسعة في مسيرة “رقصة الأعلام” المقررة اليوم، بعد احباطها الشهر الماضي “28رمضان/ 10 ايار” مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود

للتفاصيل: https://t.co/huMKi2DrZY (تصوير: إبراهيم السنجلاوي) pic.twitter.com/k8WvM8L5a1 — موقع عرب 48 (@arab48website) June 15, 2021