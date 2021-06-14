زبيدة ثروت.. رفض اهلها زواجها بالعندليب ودفنها بجانب قبره

حلت اليوم 14 يونيو/ حزيران ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، ذات الوجه الملائكي وصاحبة أجمل عيون في السينما العربية، وأبرز نجمات السينما المصرية التي غنى لها العندليب، وفريد الأطرش، ومحرم فؤاد، ووقفت أمام عمالقة السينما.. عمر الشريف، ورشدي أباظة، وأحمد رمزي ويحيى شاهين.

ولدت زبيدة أحمد ثروت، “ملكة الرومانسية”، بمدينة الإسكندرية في 14 يونيو 1940، لأب مصري، وأم تنحدر أصولها إلي أسرة محمد علي، جدتها هي ابنة السلطان حسين كامل، وهو عم الملك فاروق، والتحقت بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، حيث كانت على موعد مع الشهرة عندما نُشرت صورتها على غلاف مجلة “الجيل” وفازت في مسابقة أجمل مراهقة في منتصف الخمسينيات، لتخطف أنظار مخرجي السينما والمنتجين.

رفض جدها عملها بالفن وكانت أثناء دراستها في كلية الحقوق تعمل محامية تحت التمرين ولكنها تركت المحاماة من أجل الفن، وكانت بدايتها في السينما بدور صغير في فيلم “دليلة” 1956 مع عبد الحليم حافظ وشادية، وفي العام التالي قدمت فيلمي “الملاك الصغير” و”نساء في حياتي” مع يحيي شاهين.

قدمت في 1959 ثلاثة أفلام: “شمس لا تغيب، عاشت للحب، احترسي من الحب”، وفي 1961 قدمت فيلمي “في بيتنا رجل” مع عمر الشريف، و “يوم من عمري” مع عبد الحليم حافظ، وبعد الفيلم أطلق عليها النقاد لقب “ملكة الرومانسية”، أحبت عبد الحليم حافظ وتقدم لخطبتها ولكن طلبه قوبل بالرفض من والدها.

اشتهرت بتجسيد أدوار الفتاة الهادئة الرومانسية في افلام أجمل كلاسيكيات السينما المصرية، لعل أبرزها ” الأحضان الدافئة، زوجة غيورة جدًا، المذنبون” وقفت أمام “جانات” السينما، مع أحمد رمزي في ” أنا وزوجتي والسكرتيرة”، و “لا شئ يهم” مع نور الشريف.

وفيلم “شمس لا تغيب” مع كمال الشناوي، و”نساء في حياتي” مع رشدي أباظة، و”المذنبون” مع حسين فهمي، و”سلوى في مهب الريح” مع شكري سرحان، وغنى لها عبد الحليم حافظ في “يوم من عمري”، وفريد الأطرش في “زمان يا حب”، ومحرم فؤاد في “نصف عذراء”.

لم يغب التليفزيون عن ذاكرة زبيدة ثروت فقدمت للدراما عدد من المسلسلات، أبرزها “وفاء بلا نهاية” و”أنا وهي ومراتي”، وللمسرح قدمت مسرحيات أبرزها “عائلة سعيدة جدًا، شهرزاد و8 ستات، مين يقدر على ريم”.

حصدت عدة جوائز، منها جائزة أجمل فتاة في الشرق من مجلة “الكواكب” 1955، وتكريم من الرئيس جمال عبد الناصر عن دورها في فيلم “في بيتنا رجل”.

تزوجت زبيدة ثروت 4 مرات، الزيجة الأولى من النقيب بحري إيهاب العزاوي، بعد حصولها على ليسانس الحقوق، الزيجة الثانية كانت من المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت منه 4 بنات “مها، وريم، ورشا، وقسمت”، والزيجة الثالثة من المهندس محمد إسماعيل، والزيجة الرابعة من المخرج والممثل عمر ناجي.

ابتعدت عن الأضواء في أخر أيامها وعانت من مرض السرطان، وبعد صراع مع المرض توفيت في 13 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 76، داخل إحدى المستشفيات بالمهندسين، ودُفنت في مقابر أسرتها بمصر الجديدة، على الرغم من أنها أوصت بدفنها بجوار قبر عبد الحليم حافظ..