الاردن دولة خضراء.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و343 اصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,521
أهم العناوين
جرينتش+2 11:02
إجراءات قانونية بحق أصحاب عمل استخدموا 236 طفلا هذا العام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني