وزارة الخارجية تتابع المستجدات حول اختطاف فتاة أردنية في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، متابعتها للمعلومات التي وردتها، منذ يومين، حول تعرض فتاة أردنية للاختطاف وسوء المعاملة في دولة ليبيا الشقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة، ومن خلال مركز العمليات، على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمان والتي أكدت أن السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، حيث جرى وضع الفتاة في مكان آمن، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

واضاف الفايز إن الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية، كما يجري التواصل مع ذويها في المملكة لوضعهم بصورة المستجدات، مؤكدا أن أولوية الوزارة الآن هو أن تكون المواطنة بأمان وحرية وسلامة وأن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

وبين الفايز أن المعلومات ما زالت أولية والتحقيقات جارية للوقوف على حيثيات ما جرى، مثمنا الجهود الحثيثة والفورية التي قامت بها السلطات الليبية للتعامل مع الموضوع.