احباط عملية تهريب خلويات في اجساد المسافرات الجميلات

اعلن الناطق الاعلامي باسم الجمارك العامة إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب قد تمكنت من ضبط (201) جهاز خلوي نوع ايفون، بحوزة ثلاث مسافرات قادمات من احدى دول الجوار.

وقال انهن لم يصرحن عما بحوزتهم من هواتف، ولكن بعد اخضاعهم للتفتيش الجسدي تبين ان هذه المهربات مخبأة باجسادهن، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

هذا وتهيب دائرة الجمارك بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية عمليات تهريب عبر هواتف غرفة العمليات على الأرقام التالية: 0780323297/0780323298