هزيمة الجائحة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 741,699
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جرينتش+2 10:35
أردوغان يتظاهر باهمال تصريحات زعيم المافيا التركية حول “علاقته العميقة” مع اركان حزب العدالة والتنمية الحاكم
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