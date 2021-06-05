عدوان 67 بالوثائق.. بريطانيا تولت خداع العرب، واسرائيل جهّزت السلاح النووي، وامريكا تعهدت بضرب مصر في حال انتصارها
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الملتقى الوطني لمحافظة الكرك يطالب بحوار وطني جاد ومنتج
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