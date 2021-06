الاستخبارات الإماراتية والموساد تخططان لعلمنة السعودية عبر تنصيب ابن سلمان ملكاً

كشف جاكوب فريدمان (وهو بن ديفيد إم فريدمان، السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل) على صفحته @JacobRFriedman في منصة تويتر، إن الاستخبارات الإماراتية التي يرأسها طحنون بن زايد قد تعاونت مع الموساد الاسرائيلي لعلمنة المملكة العربية السعودية، عبر تمهيد الطريق لمحمد بن سلمان ليجلس مجلس أبيه سلمان ويصبح ملكا للسعودية.

وقدّم جاكوب فريدمان، في تغريدته، التهنئته لدافيد بارنيع بمناسبة تعيينه رئيسا جديدا لموساد، قائلا إنه قد سمع من أبيه ديفيد إم فريدمان الذي كان سفيرا سابقا للولايات المتحدة في إسرائيل، أن الاستخبارات الإماراتية والموساد كانا يهدفان إلى تنفيذ أكبر مشروع مهم في المنطقة، وهو أن يتسلم محمد بن سلمان مقاليد الحكم في السعودية بصورة رسمية .

وفيما يلي النص الكامل للتغريدة:

مبروك لدافيد بارنيع كرئيس جديد للموساد. سمعت من والدي أن الاستخبارات الإماراتية والموساد كانا يعملان على خطة لعلمنة المملكة العربية السعودية بتمهيد الطريق ليصير بن سلمان ملكا – وهي بالفعل أكبر خطة في القرن الحادي والعشرين. #GoodLuck”

Congratulation to David Barnea as the new head of Mossad. Once I heard from my father that the UAE intelligence agency and Mossad had been working on a plan to pave the path for the kingdom of Bin Salman and secularizing KSA- really the biggest plan of 21st century.#GoodLuck pic.twitter.com/DenOnyDWWD

